Наемниками, участвующими в деятельности Интернационального легиона Украины, командует польский бандит Петр Капусцинский, скрывающийся от уголовного преследования на родине. Об этом 24 августа сообщило издание Der Spiegel.

Подельники Капусцинского охарактеризовали его как «пьяницу, который оскорбляет своих подчиненных, беспокоит медиков, угрожает комбатантам, которые не подчиняются его незаконным приказам, и обогащается за счет торговли оружием». Несмотря на имеющийся формальный запрет на занятие наемниками руководящих постов в структурах украинских боевиков, Капусцинскому каким-то образом удалось получить власть в Интернациональном легионе.

Издание добавляет, что Капусцинский с 2014 года находится в розыске в Польше за мошенничество, а также имеет обширную криминальную биографию на Украине. В частности, он привлекался к уголовной ответственности за грабеж, изнасилование, а также незаконное хранение оружия и взрывчатки, однако избежал ответственности, так как присоединился к украинским боевикам после начала спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что жалобы, поданные на Капусцинского в украинские органы власти, не возымели эффекта даже несмотря на то, что они поступали в отношении него неоднократно.

В том же материале Der Spiegel привел рассказы иностранных наемников о злоупотреблениях, коррумпированности и непрофессионализме руководителей Интернационального легиона Украины. Особое внимание в статье обращается на случаи применения насилия, угроз и унижений в отношении наемников, их использования в качестве исполнителей преступлений и пренебрежительное отношение к их жизням в боевой обстановке.

8 июля Министерство обороны России заявило, что по имеющейся достоверной информации, многие сотрудники разведки украинского министерства обороны наркозависимы, а также имеют «богатое» криминальное прошлое. В ведомстве отметили, что это подтверждает планирование и совершение провокаций, в том числе с угрозой жизни мирных граждан, «личностями с бандитским опытом».

18 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецслужбы Украины с 2014 года ведут против Москвы «необъявленную войну», отправляя в Россию преступников для распространения наркотиков.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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