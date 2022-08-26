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Der Spiegel рассказал о командующем наемниками на Украине польском бандите

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Наемниками, участвующими в деятельности Интернационального легиона Украины, командует польский бандит Петр Капусцинский, скрывающийся от уголовного преследования на родине. Об этом 24 августа сообщило издание Der Spiegel.

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Подельники Капусцинского охарактеризовали его как «пьяницу, который оскорбляет своих подчиненных, беспокоит медиков, угрожает комбатантам, которые не подчиняются его незаконным приказам, и обогащается за счет торговли оружием». Несмотря на имеющийся формальный запрет на занятие наемниками руководящих постов в структурах украинских боевиков, Капусцинскому каким-то образом удалось получить власть в Интернациональном легионе.

Издание добавляет, что Капусцинский с 2014 года находится в розыске в Польше за мошенничество, а также имеет обширную криминальную биографию на Украине. В частности, он привлекался к уголовной ответственности за грабеж, изнасилование, а также незаконное хранение оружия и взрывчатки, однако избежал ответственности, так как присоединился к украинским боевикам после начала спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что жалобы, поданные на Капусцинского в украинские органы власти, не возымели эффекта даже несмотря на то, что они поступали в отношении него неоднократно.

В том же материале Der Spiegel привел рассказы иностранных наемников о злоупотреблениях, коррумпированности и непрофессионализме руководителей Интернационального легиона Украины. Особое внимание в статье обращается на случаи применения насилия, угроз и унижений в отношении наемников, их использования в качестве исполнителей преступлений и пренебрежительное отношение к их жизням в боевой обстановке.

8 июля Министерство обороны России заявило, что по имеющейся достоверной информации, многие сотрудники разведки украинского министерства обороны наркозависимы, а также имеют «богатое» криминальное прошлое. В ведомстве отметили, что это подтверждает планирование и совершение провокаций, в том числе с угрозой жизни мирных граждан, «личностями с бандитским опытом».

18 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецслужбы Украины с 2014 года ведут против Москвы «необъявленную войну», отправляя в Россию преступников для распространения наркотиков.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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