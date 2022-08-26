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Стало известно о намерении Елизаветы II назначить премьера вне Букингемского дворца

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Фото: ТАСС/POOL
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Королева Елизавета II впервые назначит нового премьер-министра Великобритании в замке Балморал вместо Букингемского дворца. Это будет сделано из-за рекомендации врача в виду ее состояния здоровья, сообщил 25 августа таблоид The Sun.

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«Королеве сейчас посоветовали не путешествовать. Но, очевидно, никто не говорит ей, что делать, и в конечном счете это ее решение, и, как мы видели на платиновом юбилее (70-летие правления Елизаветы II, которое отмечалось 2—5 июня 2022 года — Ред. ), когда она в третий раз появилась на балконе Букингемского дворца, она любит сюрпризы. Есть некоторые части ее роли, которые принц Чарльз может выполнять от ее имени, но королева непреклонна в том, что только она назначает премьер-министра», — сообщил источник издания.

Новому премьер-министру страны придется совершить поездку в Балморал и обратно на следующий день после избрания, 6 сентября, чтобы встретиться с королевой на исторической церемонии, закрепляющей передачу власти. В настоящее время разрабатываются планы, согласно которым к экс-премьеру Борису Джонсону присоединится либо Риши Сунак, либо Лиз Трасс.

Это будет первый, когда церемония передачи власти произойдет за пределами Лондона или Виндзора. Однако считается, что совет врачей основан на заботе о комфорте 96-летнего монарха и должен неукоснительно соблюдаться. При этом окончательное решение о том, где королева проведет церемонию, будет публично объявлено на следующей неделе.

7 августа стало известно, что Елизавета II намерена прервать отдых в Шотландии, для того чтобы лично встретиться с новым главой британского кабмина и представить его правительству. Обычно королева Великобритании не покидает Шотландию до октября. В этом году она намерена сделать исключение.

22 августа сообщалось, что имя нового премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии объявят 5 сентября в 14:30 мск. Борьбу за пост главы правительства ведут глава МИД Великобритании Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. Они вышли в последний тур выборов 20 июля.

Предыдущий премьер-министр страны Борис Джонсон объявил об отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.

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