Муниципалитет Гааги захотел получить временное исключение из санкций ЕС в отношении России

Нидерландский город Гаага намерен запросить отсрочку в необходимости следовать соблюдению антироссийских санкций из-за газа. Город пытается найти альтернативу газовому контракту с российской компанией «Газпром», сообщило в четверг, 25 августа, агентство Reuters.

Санкции Евросоюза (ЕС) предписывают правительствам и другим государственным органам расторгнуть существующие контракты с российскими компаниями к 10 октября.

Для Гааги это означает, что она должна найти нового поставщика газа, чтобы заменить существующее соглашение с «Газпромом». Власти города сообщили о проведении общеевропейского тендера в июне и июле, но ни один не смог привлечь потенциальных поставщиков.

«Мы будем просить отсрочку для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — цитирует агентство письмо члена городского совета Саскии Брейнес в адрес муниципалитета Гааги (правительство и парламент Нидерландов).

По ее словам, индивидуальные переговоры с поставщиками, несомненно, приведут к соглашению, но не к 10 октября. К тому же она уверена, что город получит отсрочку, так как вовремя выполнил все условия, провел тендеры, но не получил нужного результата.

Брейнес уточнила, что любой новый контракт, который вступит в силу 1 января 2023 года, будет значительно дороже нынешнего соглашения с «Газпромом». Ранее российская компания сообщала о полном прекращении поставок газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra. Причиной тому стала неоплата в рублях со стороны GasTerra, напомнила «Газета.Ru».

Гаага — один из многих муниципалитетов Нидерландов, у которых есть энергетический контракт с «Газпромом», но он первым заявил, что будет просить об отсрочку на действие антироссийских санкций.

23 августа генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг сделал заявление, что Евросоюз зимой понесет урон из-за поддержки киевского режима и введенных против России санкций. По его словам, приближающаяся зима будет жесткой.

20 июня нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен на пресс-конференции в Гааге заявлял, что Европа и, в частности, Нидерланды не смогут заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме без дополнительных мер. Нидерланды, которые импортируют до 15% своего газа из России, уже в июне покупали сжиженный природный газ и сокращали потребление газа, но опасались дефицита топлива зимой.

Страны Запада стали принимать меры для снижения зависимости от российских энергоресурсов из-за санкций на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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