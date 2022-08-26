Российские дипломаты назвали фейком новые обвинения США

Американский Госдепартамент намерено распространяет фальшивую информацию о якобы «созданных Москвой фильтрационных лагерях» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Целью таких действий является дискредитация спецоперации России по защите мирного населения Донбасса, о чем в четверг, 25 августа, сообщило российское посольство в Вашингтоне.

«Госдепартамент продолжает транслировать домыслы о якобы созданных нами в ДНР «фильтрационных лагерях», а также причастности Вооруженных Сил Российской Федерации к разрушению образовательных, медицинских учреждений и культурных объектов в ЛНР (Луганской Народной Республики — Ред.)», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Как напомнили дипломаты, Россия соблюдает нормы международного гуманитарного права и уважительно относится к мирному населению республик Донбасса. Беженцам из региона и с Украины предоставляется возможность временного размещения, также на регулярной основе Москва доставляет населению гуманитарную помощь. Кроме того, Вооруженные силы РФ не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры..

23 августа сообщалось, что более 3,6 млн человек прибыли в Россию с территории Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В пунктах временного размещения находятся 33,5 тыс. человек, остальные прибывшие разместились у родственников или в частном порядке.

Ранее, 20 августа, военнослужащие РФ в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса доставили более 44 т гуманитарной помощи в освобожденные населенные пункты Харьковской области. Нуждающиеся получили продуктовые наборы, питание для детей, бытовую химию, канцтовары, а также одежду. Все вещи новые, с фабричными бирками, их выдают инвалидам, беженцам, одевают всех членов многодетных семей.

16 августа «Известиям» сообщили в Минстрое, что в 2022–2025 годах в освобожденных ЛНР и ДНР планируется восстановить и построить порядка 1700 км жилищно-коммунальной инфраструктуры. Также в ведомстве отметили, что сейчас запущен проект восстановления и строительства объектов ЖКХ в Мариуполе.

12 августа военнослужащие Вооруженных Сил России доставили гуманитарную помощь в Свято-Николаевский храм Лисичанска, где службы не прекращались даже под обстрелами. Украинские боевики хотели сделать из территории вокруг храма свой укрепленный пункт, на что указывают оставленные ими окопы.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ДНР, ЛНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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