Эксперт не рекомендовала вести уличные работы при температуре выше 32,5 градусов

Уличные работы не рекомендуется вести в том случае, если температура воздуха превышает 32,5 градусов. Об этом 26 августа рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«Температура больше 32,5 градусов по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градусов. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время», — сообщила Нечаева в беседе с «РИА Новости».

Она также отметила, что если проведение работ в иное время невозможно, работникам должны даваться перерывы после каждых 15-20 минут работ. При этом отдых в прохладных помещениях должен составлять не менее 10-12 минут.

Общая продолжительность работ на жаре не может превышать 4-5 часов в случае, если у работников есть специальная одежда для защиты от теплового излучения, и 1-2 часа — если такой одежды нет.

«Трудовое законодательство (ст. 212 ТК РФ) обязывает работодателя обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте, и несмотря на отсутствие прямой обязанности сокращать рабочее время, видится правильным соблюдать рекомендации Роспотребнадзора», — подытожила Нечаева.

14 июля юрист Валентина Митрофанова предупредила о том, что сотрудники не могут находиться в офисе, если температура воздуха в нем превышает 28 градусов. По словам специалиста, ранее законодательством предусматривалось сокращение рабочего дня во время жары. В настоящее время температура выше 28 градусов является предельной, при которой люди допускаются до выполнения рабочих обязанностей.