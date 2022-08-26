Реклама
Прямой эфир
Общество
В Гидрометцентре опровергли опасность запаха гари в Москве
Авто
Стало известно о намерении компании Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье
Мир
Во Франции объяснили недоверие Путина к Макрону
Мир
Германия отказала Украине в поставках угрожающего безопасности России оружия
Мир
Российские дипломаты назвали фейком новые обвинения США
Мир
ВФУ выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР
Армия
Российские десантники пресекли попытку прорыва боевиков ВФУ огнем из РПО «Шмель»
Мир
Источники Reuters озвучили намерения США по вопросу поставок оружия на Тайвань
Мир
Байден назвал «полуфашизм» основой текущей идеологии республиканцев
Мир
В Москве прошла генеральная репетиция фестиваля «Спасская башня»
Общество
Синоптики спрогнозировали осеннюю погоду с первых дней сентября
Мир
Военкор «Известий» показал переоборудованный в медпункт жилой дом в Херсонщине

Эксперт не рекомендовала вести уличные работы при температуре выше 32,5 градусов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уличные работы не рекомендуется вести в том случае, если температура воздуха превышает 32,5 градусов. Об этом 26 августа рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Словно и не бывало: лето сменится осенью за один день
Может ли август этого года выйти в лидеры «знойного рейтинга» и как эта жара скажется на урожае

«Температура больше 32,5 градусов по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градусов. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время», — сообщила Нечаева в беседе с «РИА Новости».

Она также отметила, что если проведение работ в иное время невозможно, работникам должны даваться перерывы после каждых 15-20 минут работ. При этом отдых в прохладных помещениях должен составлять не менее 10-12 минут.

Общая продолжительность работ на жаре не может превышать 4-5 часов в случае, если у работников есть специальная одежда для защиты от теплового излучения, и 1-2 часа — если такой одежды нет.

«Трудовое законодательство (ст. 212 ТК РФ) обязывает работодателя обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте, и несмотря на отсутствие прямой обязанности сокращать рабочее время, видится правильным соблюдать рекомендации Роспотребнадзора», — подытожила Нечаева.

14 июля юрист Валентина Митрофанова предупредила о том, что сотрудники не могут находиться в офисе, если температура воздуха в нем превышает 28 градусов. По словам специалиста, ранее законодательством предусматривалось сокращение рабочего дня во время жары. В настоящее время температура выше 28 градусов является предельной, при которой люди допускаются до выполнения рабочих обязанностей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022