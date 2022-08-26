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Около 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в районе турецкого Денизли

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Фото: Global Look press/Walter G. Allgöwer
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Пассажирский автобус, который направлялся из Анталии в Стамбул с 34 пассажирами в салоне, перевернулся на трассе в районе города Денизли. Пострадали 28 человек, сообщил в четверг, 25 августа, местный телеканал NTV.

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По предварительной информации, причиной аварии стала скользкая после дождей дорога. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарных, полиции. Всех пассажиров эвакуировали из салона.

После оказания первой медицинской помощи 28 пострадавших были доставлены в больницы города. Остальные пассажиры были отправлены в город на другом автобусе.

Водителя перевернувшегося автобуса доставили в полицейский участок для дачи показаний.

Накануне, 24 августа, пассажирский автобус врезался в грузовик в турецкой провинции Сакарья. Не менее 25 человек пострадали. По словам одного из пассажиров, такси посигналило автобусу, когда тот начал сдавать вправо. Грузовик впереди двигался медленно, когда автобус влетел в него сзади.

Еще одна авария в тот же день произошла на юге Турции. По меньшей мере пять туристов из Ирака погибли в результате ДТП.

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