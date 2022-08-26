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В Москве прошла генеральная репетиция фестиваля «Спасская башня»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве на Красной площади 26 августа прошла генеральная репетиция фестиваля «Спасская башня». В распоряжении «Известий» оказались кадры с мероприятия.

На кадрах можно увидеть отработку выступающими хореографических номеров, а также оркестровую репетицию и иллюминации фейерверков.

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Фестиваль «Спасская башня» пройдет в российской столице 26 августа. В военно-музыкальном шоу примут участие 13 стран и две международные группы.

Во время мероприятия можно будет услышать музыкальные композиции различных направлений: от классической музыки до военных маршей и рока. Открывать фестиваль будет исполнительница из Франции Мирей Матье.

В прошлом году фестиваль «Спасская башня» прошел 28 сентября. Участие в фестивале приняли рота специального караула президентского полка, военный оркестр вооруженных сил Греции «Тесей», образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии РФ, Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, а также вокалист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн.

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