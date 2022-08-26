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Переписка и геоданные россиян могли утекать зарубежным мошенникам

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Фото: TASS/Zuma
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Коды доступа к интернет-сервисам, передаваемые в SMS, и геоданные россиян могли оказаться доступны иностранным злоумышленникам, сообщили «Известиям» в пятницу, 26 августа, осведомленные источники на рынке связи и информационной безопасности.

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В последнее время участились случаи, когда информация о кодах и паролях, которые передают пользователям интернет-сервисы, утекает в руки злоумышленников, пояснил один из собеседников «Известий».

Правоохранительные органы и служба информационной безопасности МТС проверяют факты компрометации учетных данных пользователей Facebook, WhatsApp (принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, Facebook запрещена в России), а также Telegram и Google.

Предполагается, что инциденты произошли при участии зарубежных SMS-агрегаторов Infobip, Mitto (занимаются автоматической рассылкой сообщений, например, клиентам компаний) и виртуального оператора VentaTel. Об этом «Известиям» сообщили три источника, знакомых с ходом разбирательства.

SMS от иностранного сервиса, например Google, попадает на телефон сотового абонента через цепочку иностранных технологических компаний-агрегаторов — как правило, зарубежные интернет-сервисы пользуются их услугами, объяснил один из собеседников «Известий». При этом передача SMS не шифруется — это позволяет видеть содержимое сообщений всей цепочке структур, через которые оно следует, добавил он.

Но передачей кодов и паролей для регистрации и аутентификации в социальных сетях и мессенджерах третьим лицам проблема не ограничивается, утверждают источники «Известий». Таким же образом передаются и данные о местоположении их получателя, рассказали они. Агрегаторам доступна такая опция, поскольку они могут подключаться к сети оператора по специальному технологическому протоколу, объяснил один из специалистов по кибербезопасности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Сообщение из правил: переписка и геоданные россиян могут утекать зарубежным мошенникам»

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