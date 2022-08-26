В Новой Зеландии пять человек пострадали после взрыва газового баллона

В Окленде пять человек были госпитализированы из-за взрыва баллона с газом. Об этом сообщила радиостанция RNZ 26 августа.

Как отмечается, инцидент произошел на стройке. Трое пострадавших в тяжелом состоянии находятся в больнице Миддлмора, с ними еще один — в стабильном. Пятый человек с травмами средней степени тяжести был доставлен центральное городское медучреждение.

Работы на стройке были приостановлены. Выясняются причины произошедшего. По предварительной информации, на стройплощадке взорвалась бутылка сниженного нефтяного газа.

21 августа на территории посольства Великобритании в Ираке произошел взрыв баллона с газом. Как сообщалось, хлопок прогремел на внешней кухне дипмиссии. Пострадавших в результате происшествия нет.