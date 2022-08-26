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Чехия предложит ЕС компромиссное решение по визовому вопросу для россиян

Bloomberg: Чехия предложит ЕС приостановить действие упрощенного визового режима с Россией
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Чешское правительство выступит с предложением приостановить действие соглашений об упрощенном визовом режиме с Россией и Белоруссией на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) в Праге на следующей неделе. Об этом в четверг, 25 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

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Уточняется, что этот шаг не является запретом для туристов, к которому призывали члены ЕС, включая Эстонию. Это по-прежнему позволит россиянам и белорусам подавать заявки на краткосрочный въезд, но время обработки виз будет увеличено, потребуется больше документов и повысятся расходы с €35 евро до €80 евро. Предложение Чехии может стать компромиссным решением для стран ЕС, которые разделились в вопросе о визовых ограничениях для россиян.

По данным источников агентства, в Праге ожидаются жесткие дебаты по поводу масштабов ограничений. Германия, Австрия и южные страны ЕС, которые полагаются на туризм, скорее всего, откажутся от них. Один чиновник сообщил, что полная отмена соглашения об упрощении визовых процедур была первым шагом, но Эстония хотела бы потребовать большего на уровне ЕС.

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

11 августа канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.

19 августа в МИД Португалии выступили против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС. При этом Португалия намерена принимать участие в обсуждении визовых ограничений против России на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге, которая должна состояться 30–31 августа.

22 августа глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель не поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Он назвал это решение «не очень хорошей идеей».

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу.

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