Сражающиеся на стороне Украины иностранные наемники пожаловались на злоупотребления украинского командования. Об этом 24 августа пишет немецкое издание Der Spiegel.

Солдаты Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, что командиры отправляли их на заведомо самоубийственные задания, приказывая идти в бой без подготовки или прикрытия, бросая на поле боя без подкрепления или планов эвакуации. Помимо этого, по словам бойцов, командование ВСУ использует свое положение, чтобы торговать оружием и грабить мирных жителей, а несогласным с таким положением вещей приходится терпеть оскорбления и угрозы.

«Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности», — рассказал изданию наемник из Канады.

Такое положение вещей подтвердил и французский наемник, добавив, что ему было стыдно выносить вещи, мебель и ценности из магазинов по приказу украинского командования на глазах у жителей.

Der Spiegel пишет, что среди иностранцев в рядах ВСУ дурную славу приобрел занимающий командное положение, несмотря на формальный запрет, поляк Петр Капусцинский, который стал руководителем Интернационального легиона. Благодаря покровительству руководителей боевиков он избежал ответственности за изнасилования, грабежи и незаконное хранение оружия, в котором его обвиняло украинское правосудие. «Газета.Ru» сообщает, что на родине Капусцинского разыскивают за мошенничество.

Журнал пишет, что, в связи с этим некоторые наемники приняли решение более не сотрудничать с ВСУ и покинуть страну.

Ранее, 19 августа, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин не исключил, что новая группа захваченных в плен на территории ДНР иностранных наемников может получить высшую меру наказания. Он отметил, что вынесением приговора будет заниматься суд.

До этого, 9 августа, Минобороны РФ сообщило, что количество иностранных наемников и специалистов на Украине с 8 июля по 5 августа сократилось на 549 человек. В ведомстве располагают достоверной информацией об уничтожении 335 иностранных боевиков. Кроме того, известно, что еще 389 человек сами покинули территорию боевых действий.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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