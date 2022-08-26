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Spiegel: иностранные наемники заявили о приказах командиров ВСУ грабить магазины

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Сражающиеся на стороне Украины иностранные наемники пожаловались на злоупотребления украинского командования. Об этом 24 августа пишет немецкое издание Der Spiegel.

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Солдаты Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, что командиры отправляли их на заведомо самоубийственные задания, приказывая идти в бой без подготовки или прикрытия, бросая на поле боя без подкрепления или планов эвакуации. Помимо этого, по словам бойцов, командование ВСУ использует свое положение, чтобы торговать оружием и грабить мирных жителей, а несогласным с таким положением вещей приходится терпеть оскорбления и угрозы.

«Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности», — рассказал изданию наемник из Канады.

Такое положение вещей подтвердил и французский наемник, добавив, что ему было стыдно выносить вещи, мебель и ценности из магазинов по приказу украинского командования на глазах у жителей.

Der Spiegel пишет, что среди иностранцев в рядах ВСУ дурную славу приобрел занимающий командное положение, несмотря на формальный запрет, поляк Петр Капусцинский, который стал руководителем Интернационального легиона. Благодаря покровительству руководителей боевиков он избежал ответственности за изнасилования, грабежи и незаконное хранение оружия, в котором его обвиняло украинское правосудие. «Газета.Ru» сообщает, что на родине Капусцинского разыскивают за мошенничество.

Журнал пишет, что, в связи с этим некоторые наемники приняли решение более не сотрудничать с ВСУ и покинуть страну.

Ранее, 19 августа, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин не исключил, что новая группа захваченных в плен на территории ДНР иностранных наемников может получить высшую меру наказания. Он отметил, что вынесением приговора будет заниматься суд.

До этого, 9 августа, Минобороны РФ сообщило, что количество иностранных наемников и специалистов на Украине с 8 июля по 5 августа сократилось на 549 человек. В ведомстве располагают достоверной информацией об уничтожении 335 иностранных боевиков. Кроме того, известно, что еще 389 человек сами покинули территорию боевых действий.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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