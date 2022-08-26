Реклама
Прямой эфир
Мир
Чехия предложит ЕС компромиссное решение по визовому вопросу для россиян
Мир
Лесной пожар начался в районе ЗАЭС после обстрелов объекта со стороны ВФУ
Общество
Маркировку одежды в России запланировали на июнь 2023 года
Армия
Пушилин и Кириенко вручили госнаграды бойцам «Сомали»
Мир
Байден объяснил удары США по Сирии ответственностью за безопасность американцев
Мир
Трасс заявила о длительном энергокризисе в Великобритании
Мир
Reuters рассказало о намерении Гааги получить освобождение от антироссийских санкций
Мир
Байден примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре
Мир
Сенатор Джабаров выразил надежду на скорое подавление всех точек обстрела ЗАЭС
Мир
Полянский назвал конец августа — начало сентября возможной датой визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Общество
Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 26 августа
Мир
Белоусов заявил о выходящих за рамки СНВ-3 ядерных возможностях США

Белоусов заявил о выходящих за рамки СНВ-3 ядерных возможностях США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США обладают большим количеством ядерного оружия и средств его применения, чем предписано Договором о сокращении и ограничении наступательных вооружений (СНВ-3). Такое заявление 25 августа сделал заместитель главы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия Андрей Белоусов.

Не опять, а СНВ: почему РФ запретила США инспекции на своих объектах
И какими последствиями грозит это решение

Несмотря на объявления со стороны США о переоборудовании стратегических бомбардировщиков и пусковых установок на атомных подлодках, что якобы исключает их использование для применения ядерного оружия, Россия не может подтвердить этого в контексте СНВ-3, отметил Белоусов.

«В результате США фактически обладают большим числом средств, предназначенных для использования ядерного оружия, чем предписано договором. Это превышение позволяет американской стороне в кратчайшие сроки нарастить потенциал стратегических ядерных сил примерно на 1,2 тыс. боезарядов», — приводит его слова «РИА Новости».

8 августа Москва инициировала временный вывод своих объектов из-под инспекций в рамках СНВ-3 вследствие «упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии». Вторая сторона соглашения была уведомлена о решении России.

В МИД РФ 10 августа заявили, что механизм приостановки инспекций по СНВ-3 был введен в действие из-за ограничений и невыдачи транзитных виз российским делегатам, из-за чего возникла ситуация, в которой инспекция из РФ физически не могла добраться до США. Для разрешения проблемы Вашингтону нужно определиться с дальнейшими действиями, подчеркнули в ведомстве.

Между тем президент США Джо Байден 1 августа заявил о готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3. Белый дом хотел бы подписать с Россией новый документ на замену ДСНВ, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

17 августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Россия готова к диалогу с США по возможному будущему соглашению, которое придет на смену истекающему в 2026 году СНВ-3. Дипломат добавил, рассчитывает встретиться с американскими представителями в ближайшее время и рассчитывает выяснить, готовы ли в Вашингтоне приложить реальные усилия по урегулированию ситуации.

23 августа представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил о том, что взаимодействие России и США по СНВ-3 продолжается, констатировал отсутствие альтернатив этому договору и при этом добавил, что имеющиеся санкционные ограничения якобы не влияют на возможности России по проведению проверок в рамках договора.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022