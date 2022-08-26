Белоусов заявил о выходящих за рамки СНВ-3 ядерных возможностях США

США обладают большим количеством ядерного оружия и средств его применения, чем предписано Договором о сокращении и ограничении наступательных вооружений (СНВ-3). Такое заявление 25 августа сделал заместитель главы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия Андрей Белоусов.

Несмотря на объявления со стороны США о переоборудовании стратегических бомбардировщиков и пусковых установок на атомных подлодках, что якобы исключает их использование для применения ядерного оружия, Россия не может подтвердить этого в контексте СНВ-3, отметил Белоусов.

«В результате США фактически обладают большим числом средств, предназначенных для использования ядерного оружия, чем предписано договором. Это превышение позволяет американской стороне в кратчайшие сроки нарастить потенциал стратегических ядерных сил примерно на 1,2 тыс. боезарядов», — приводит его слова «РИА Новости».

8 августа Москва инициировала временный вывод своих объектов из-под инспекций в рамках СНВ-3 вследствие «упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии». Вторая сторона соглашения была уведомлена о решении России.

В МИД РФ 10 августа заявили, что механизм приостановки инспекций по СНВ-3 был введен в действие из-за ограничений и невыдачи транзитных виз российским делегатам, из-за чего возникла ситуация, в которой инспекция из РФ физически не могла добраться до США. Для разрешения проблемы Вашингтону нужно определиться с дальнейшими действиями, подчеркнули в ведомстве.

Между тем президент США Джо Байден 1 августа заявил о готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3. Белый дом хотел бы подписать с Россией новый документ на замену ДСНВ, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

17 августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Россия готова к диалогу с США по возможному будущему соглашению, которое придет на смену истекающему в 2026 году СНВ-3. Дипломат добавил, рассчитывает встретиться с американскими представителями в ближайшее время и рассчитывает выяснить, готовы ли в Вашингтоне приложить реальные усилия по урегулированию ситуации.

23 августа представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил о том, что взаимодействие России и США по СНВ-3 продолжается, констатировал отсутствие альтернатив этому договору и при этом добавил, что имеющиеся санкционные ограничения якобы не влияют на возможности России по проведению проверок в рамках договора.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.