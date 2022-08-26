Ночной удар «Градов» по позициям украинских националистов попал на видео

После получения данных разведки батарея реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» нанесла удар по огневым позициям вооруженных формирований Украины. Минобороны России 26 августа опубликовало кадры боевой работы «Градов» Западного военного округа при выполнении задач по уничтожению позиций боевиков в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

После нанесения удара расчеты покидают огневую позицию. Перезарядку они производят в запасных районах, а затем выдвигаются на новые точки для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

В этот раз огонь вели в ночных условиях. С расстояния 20 километров «Грады» ударили по укрепленным позициям украинских боевиков. Укрыться от огня целой реактивной батареи нет шансов. Камеры объективного контроля, установленные на беспилотниках, зафиксировали, что в ходе ночного боя российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и две боевые машины.

Работа в темное время суток осложняется необходимостью соблюдать светомаскировку и быстро менять позиции. Выполнив задачу, машины отправляются на замаскированную площадку загрузки боеприпасов.

«Грады» стреляют по колоннам техники, включая бронированные машины. Реактивную залповую артиллерию также используют для заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления противника. Ракетами накрывают сразу несколько целей. После важно как можно быстрее покинуть позиции, чтобы не попасть под ответный огонь. Расчеты укладываются в 2‐3 минуты.

Работая и днем, и ночью, артиллеристы не дают противнику закрепиться на позициях. Одного лишь залпа боевой машины достаточно, чтобы выполнить задачу. Под шквальным огнем реактивных установок противник вынужден отступать, освобождая путь наступающим российским войскам.

Ранее, 2 августа, Минобороны показало работу расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган». Контроль поражения и поправки огня обеспечивает боевой беспилотник «Орлан». На земле корректировщик измеряет скорость и направление ветра, указывает верный угол обстрела.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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