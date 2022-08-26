Источники Reuters озвучили намерения США по вопросу поставок оружия на Тайвань

Власти США не собираются увеличивать поставки оружия на Тайвань в связи с ростом напряженности в отношениях с Китаем. Об этом сообщило агентство Reuters 25 августа со ссылкой на источники.

Как говорится в публикации, основное внимание американской стороны будет сосредоточено на поддержании функционирования систем вооружения, которые имеются у Тайваня, и выполнению существующих договоренностей.

«Я думаю, что будет попытка поставить материалы Тайваню, а не только оружие <...>. Больше боеприпасов», — приводит агентство цитату собеседника.

Добавляется, что об этом официально могут сообщить уже в сентябре — и это может стать сигналом о том, что китайские военные учения рядом с островом не отразились на поддержке США.

Ранее, 25 августа, пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что любые официальные связи США с администрацией Тайваня неприемлемы для Китая. Он подчеркнул, что данный визит доказывает намерение США обострить конфронтацию с Китаем и вмешаться в его внутренние дела, после чего предупредил, что в ответ на провокации Пекин предпримет решительные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

В этот же день Центральное новостное агентство Тайваня сообщило о том, что поздно вечером того же дня на остров прибудет делегация из США. Как уточняется, американские парламентарии должны прибыть в аэропорт Суншань на военном самолете, а на следующее утро встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». 9 августа в эфире канала NBC она заявила, что визит «абсолютно» того стоил.

Глава МИД КНР Ван И 7 августа назвал ошибкой Соединенных Штатов вмешательство во внутренние дела КНР. При этом 8 августа замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что Вашингтон не поддерживает движение Тайваня к независимости.