В России предложили отказаться от пластиковой упаковки для букетов

Российский экологический оператор (РЭО) призвал отказаться от одноразовой пластиковой упаковки для букетов. Там считают, что начать следует с 1 сентября. Организация уже разослала свои рекомендации в региональные органы управления образованием, а также направила в «Деловую Россию». «Известия» ознакомились с копиями документов.

«Первое сентября — трепетный и важный день для многих граждан. Но также это один из самых популярных дней для цветочных магазинов. Букеты, как правило, оборачивают в пластиковую упаковку, сделанную из полипропилена», — рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

По его словам, хотя этот материал теоретически можно и переработать, в реальности сделать это практически невозможно: упаковка перед тем, как ее отправят в бак для вторсырья, должна быть чистой и сухой. Загрязненная же она не подлежит переработке, пояснил Буцаев. А сроки разложения пластика исчисляются десятками лет, подчеркнул он.

«Пластиковая обертка для цветов — это то, что 100% идет на полигон. То есть букет простоит четыре дня, а упаковка пролежит на свалке четыре сотни лет. Каждый покупатель должен решить для себя, стоит ли оно того», — поддержал инициативу исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Сегодня в России образуется порядка 60 млн т отходов, и большая часть — это именно упаковка, добавил он. Старт учебного года — отличное время, чтобы начать формировать у школьников и их родителей полезные привычки, считает эксперт.

Экологическую ответственность стоит начинать формировать с детства: значительную роль в этом играет не только семья, но и школа, а также общественное мнение, согласен член президиума всероссийской общественной организации «Союз отцов» Павел Склянчук.

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«Букетное предложение: в РФ хотят отказаться от пластиковой упаковки для цветов»