Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 26 августа

Переменная облачность без осадков и до 33 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в пятницу, 26 августа. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 31 до 33 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов.

Жителям Московской области синоптики пообещали от 30 до 35 градусов тепла в дневное время суток и от +13 до +18 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

25 августа в Москве был побит температурный рекорд. Воздух в столице прогрелся до +30,3 градуса. По данным синоптиков, предыдущий максимум — +29,3 градуса — был зафиксирован в 1988 году.

Накануне, 24 августа, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал снижение температуры воздуха в Москве в ближайшее время, но при этом подчеркнул, что погодные показатели останутся на экстремально высоком уровне. Так, ожидается превышение нормы на шесть–семь градусов.