Бастрыкин поручил возбудить дело по факту выселения из квартиры 80-летней женщины

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту выселения пенсионерки, имеющей статус «Дети войны». Об этом пресс-служба СК РФ сообщила в своем Telegram-канале.

Решение было принято в ходе мониторинга средств массовой информации, после которого вскрылся факт необоснованного выселения 80-летней женщины из квартиры в Твери.

В настоящий момент для установления всех обстоятельств произошедшего проводится доследственная проверка. Отмечается, что ход дела поставлен на контроль центрального аппарата СК РФ.

Ранее, 10 августа, липецкие полицейские задержали троих молодых людей, подозреваемых в участии в телефонных мошенничествах. Горожане выполняли роль курьеров и забирали наличные деньги у пенсионеров. По версии следствия, злоумышленники звонили потерпевшим на домашний телефон и представлялись сотрудниками правоохранительных органов.