Реклама
Прямой эфир
Мир
Чехия предложит ЕС компромиссное решение по визовому вопросу для россиян
Мир
Лесной пожар начался в районе ЗАЭС после обстрелов объекта со стороны ВФУ
Общество
Маркировку одежды в России запланировали на июнь 2023 года
Армия
Пушилин и Кириенко вручили госнаграды бойцам «Сомали»
Мир
Байден объяснил удары США по Сирии ответственностью за безопасность американцев
Мир
Трасс заявила о длительном энергокризисе в Великобритании
Мир
Reuters рассказало о намерении Гааги получить освобождение от антироссийских санкций
Мир
Байден примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре
Мир
Сенатор Джабаров выразил надежду на скорое подавление всех точек обстрела ЗАЭС
Мир
Полянский назвал конец августа — начало сентября возможной датой визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Общество
Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 26 августа
Мир
Белоусов заявил о выходящих за рамки СНВ-3 ядерных возможностях США
Сюжет:

«Известия» показали бывшие позиции украинских боевиков в Песках

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командир взвода первого корпуса Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным Тихий показал бывшие позиции националистов Украины, которые были дислоцированы в домах поселка Пески (ДНР). Военный также рассказал корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину о процессе зачистки жилых зданий от боевиков, о чем стало известно в пятницу, 26 августа.

«Укрепы хорошие были, и со временем взяли их. Было всё. Когда сам бой начался, пошла вначале артиллерия, затем, под прикрытием техники, танков, продвигались малыми группами, подходили ближе и ближе, вступали в стрелковый бой. Ну, и потом позицию за позицией зачищали, заходили в дом, осматривали, выдавливали их», — рассказал военнослужащий.

Лепесточные признаки: как жители Донецка узнают об обстрелах города
Постоянные обстрелы научили мирных людей разбираться в разных типах вооружений

Как сообщается, часть домов, в которых боевики оборудовали свои позиции, разрушены. При этом уцелели подвалы, где прятались националисты.

«Вот у них тут ходы из дома в дом. Долбишь, долбишь их артой (артиллерией — Ред.), и бесполезно. Они не выбирали хлипкие домики, они выбирали крепкие», — рассказали военные.

На стене одного из подвалов сохранились изображения свастики и других нацистских символов, сделанные «одиноким художником», по словам бойца ДНР.

Ранее корреспондент рассказал, что вся территория Песок засыпана противопехотными минами «Лепесток». Он отметил, что на земле лепестки более заметны, в траве же их практически невозможно разглядеть.

20 августа военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал кадры уничтожения группы боевиков артиллерией союзников в поселке Пески. На кадрах видно, как артиллеристы уничтожают скопления живой силы вооруженных формирований Украины.

13 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что поселок Пески под Донецком полностью освобожден.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022