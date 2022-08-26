«Известия» показали бывшие позиции украинских боевиков в Песках

Командир взвода первого корпуса Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным Тихий показал бывшие позиции националистов Украины, которые были дислоцированы в домах поселка Пески (ДНР). Военный также рассказал корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину о процессе зачистки жилых зданий от боевиков, о чем стало известно в пятницу, 26 августа.

«Укрепы хорошие были, и со временем взяли их. Было всё. Когда сам бой начался, пошла вначале артиллерия, затем, под прикрытием техники, танков, продвигались малыми группами, подходили ближе и ближе, вступали в стрелковый бой. Ну, и потом позицию за позицией зачищали, заходили в дом, осматривали, выдавливали их», — рассказал военнослужащий.

Как сообщается, часть домов, в которых боевики оборудовали свои позиции, разрушены. При этом уцелели подвалы, где прятались националисты.

«Вот у них тут ходы из дома в дом. Долбишь, долбишь их артой (артиллерией — Ред.), и бесполезно. Они не выбирали хлипкие домики, они выбирали крепкие», — рассказали военные.

На стене одного из подвалов сохранились изображения свастики и других нацистских символов, сделанные «одиноким художником», по словам бойца ДНР.

Ранее корреспондент рассказал, что вся территория Песок засыпана противопехотными минами «Лепесток». Он отметил, что на земле лепестки более заметны, в траве же их практически невозможно разглядеть.

20 августа военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал кадры уничтожения группы боевиков артиллерией союзников в поселке Пески. На кадрах видно, как артиллеристы уничтожают скопления живой силы вооруженных формирований Украины.

13 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что поселок Пески под Донецком полностью освобожден.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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