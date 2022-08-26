Иностранные наемники, участвовавшие в деятельности Интернационального легиона Украины, испытывают сильное разочарование в украинских командирах из-за их злоупотреблений и непрофессионализма. Об этом 24 августа сообщило издание Der Spiegel.

Один из наемников рассказал о том, что зачастую командиры легиона бросали их в бой без подготовки, прикрытия и подкрепления, а также бросали их на поле боя.

Кроме того, руководители формирований украинских боевиков позволяют себе злоупотреблять своей властью и использовать свое положение для торговли оружием и грабежа населением. Несогласные с их действиями подчиненные сталкиваются с угрозами и оскорблениями.

«Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности», —описал один из случаев наемник из Канады.

Его слова подтвердил наемник из Франции, который добавил, что ему было стыдно выполнять приказ украинского командования и грабить магазины, вынося мебель и ценности на виду у мирных жителей.

Особенно дурную славу среди наемников приобрел поляк Петр Капусцинский, который, несмотря на формальный запрет иностранцам занимать командные должности в украинских вооруженных формированиях, смог стать руководителем в Интернациональном легионе. Несмотря на обвинения украинского правосудия в изнасиловании, грабежах и незаконном хранении оружия, он сумел избежать ответственности благодаря покровительству руководителей формирований боевиков и наемников. Кроме того, на родине Капусцинского разыскивают за мошенничество, дополняет «Газета.Ru».

Der Spiegel подчеркивает, что преступления украинских командиров побудили часть иностранных наемников отказаться от сотрудничества с украинскими неонацистами и покинуть страну.

15 августа Минобороны России сообщило об уничтожении более 100 иностранных наемников под Харьковом. Кроме того, констатировались высокие потери среди 105-й и 107-й батальонов 63-й механизированной бригады вооруженных формирований Украины. До этого, 9 августа, Минобороны РФ сообщило о том, что количество иностранных наемников и специалистов на Украине почти за четыре недели, с 8 июля по 5 августа, специальной операции сократилось на 549 человек.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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