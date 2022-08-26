Байден объяснил удары США по Сирии ответственностью за безопасность американцев

Американский президент Джо Байден объяснил цели авиаударов по сирийскому Дейр-эз-Зору «ответственностью за защиту граждан США как внутри страны, так и за рубежом», сообщил он в письме конгрессу в четверг, 25 августа.

Байден подчеркнул, что особой военной операцией он руководил лично и сделал это в ответ на серию нападений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракет и минометов на персонал и объекты США в Сирии. Он указал, что два нападения, совершенные 15 августа 2022 года поддерживаемыми Ираном группировками боевиков, были направлены против гарнизона Эт‑Танф и пункта поддержки миссии Green Village, обеих баз США в Сирии. До этого в течение полугода на американские силы и объекты в Ираке и Сирии также совершались нападения боевиков, указал президент США.

«Я руководил ударами 23 августа, чтобы защитить наших военных, ослабить и сорвать продолжающуюся серию нападений на представителей США и наших партнеров, а также удержать Исламскую Республику Иран и поддерживаемые Ираном группы боевиков от совершения или поддержки дальнейших нападений», — написал Байден.

Он добавил, что точечные удары были нанесены по объекту, который используется нападающими на базы США, для материально-технического обеспечения и хранения боеприпасов. Байден напомнил, что несет ответственность за безопасность американских граждан в США и за пределами страны, поэтому Вашингтон предпринял «необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом».

Глава Белого дома отметил, что страна готова и в дальнейшем предпринимать по мере необходимости действия для предотвращения угроз и нападений.

23 августа вооруженные силы США нанесли удары по объектам «групп, связанных» с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), которые дислоцируются в Дейр-эз-Зоре. Удары были нанесены для «защиты американского персонала» и стали «соразмерным» ответом, направленным на «ограничение риска эскалации и сведение к минимуму риска жертв».

24 августа американская военная база на нефтяном месторождении Аль-Омар в сирийском Дейр-эз-Зоре возле границы с Ираком подверглась ракетному обстрелу. По объекту были выпущены пять ракет. Они упали в окрестностях базы, не причинив ущерба.

15 августа Сирийское арабское информационное агентство сообщило, что американские военные вывезли из Сирии на север Ирака 100 цистерн с нефтью. На минувшей неделе было вывезено еще 89 цистерн с сирийской нефтью.

Вооруженные силы США контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Он отметил, что американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии в нарушение международных норм. На развернутых США базах ведется подготовка боевиков террористических формирований, добавил Шойгу.

19 июля во время трехсторонней встречи представителей России, Ирана и Турции президент РФ Владимир Путин констатировал, что США продолжают проводить в Сирии деструктивную линию. Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях, и призвал Тегеран с Анкарой воспрепятствовать планам Запада расчленить Сирию на несколько государств.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.