The Spectator: Великобритания может продолжить покупать российскую нефть через третьи страны, несмотря на эмбарго

Несмотря на введение эмбарго в отношении российской нефти, Великобритания может продолжать покупать нефть из РФ через третьи страны. С таким предположением выступил обозреватель журнала The Spectator Росс Кларк в своей статье от 24 августа.

Журналист обратил внимание на то, что несмотря на внешние «успехи» королевства в деле разрыва экономических связей с Россией и усилия по ее изоляции, Лондону не удалось добиться полноценной реализации перечисленных целей. Экспорт из королевства в Россию снизился значительно меньше, чем импорт, а по некоторым категориям, таким как фармацевтические товары, импорт даже увеличился.

Более того, уменьшение поставок углеводородов в Европу России удалось компенсировать за счет увеличения их поставок на Восток, в частности, Индию и Китай, через которые эти же ресурсы могут попасть в Великобританию.

«Ни Великобритания, ни западные страны как группа не могут сами по себе отрезать Россию. В то время как Россия экспортирует меньше нефти и газа на Запад, она увеличила экспорт в Индию и Китай. Можем ли мы быть уверены, что часть этого топлива не вернется обратно в Британию?» — задается вопросом Кларк.

Помимо Индии, «буфером» для поставок российской нефти может быть и Бельгия, продолжает обозреватель. Согласно последним отчетам Службы начиональной статистики Великобритании, Соединенное Королевство увеличило импорт нефти из этой европейской страны вместо закупок у России, но так как у Лондона нет информации о полном пути импортируемых ими энергоресурсов, они не могут быть уверены в том, что прибывающая в Великобританию нефть не российская — даже если формально это не так.

«Справедливо предположить, что [санкции против России] не настолько абсолютны, как нас заставляют думать, и что существует определенная утечка российского экспорта на Запад», — подытожил Росс Кларк.

22 августа стало известно о резком скачке импорта российской нефти в Европе. По данным агентства Bloomberg, страны Средиземноморья увеличили поставки на 140 тыс. баррелей в день, а всего в период с 13 по 19 августа объем вырос до 3,41 млн баррелей в сутки.

8 августа Bloomberg сообщил о тайных поставках российской нефти в страны юга Европы и Средиземноморья. По данным агентства, за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок в итальянские порты достиг максимального за семь недель уровня. Испания, в свою очередь, впервые с апреля закупила партию нефти российской марки Urals. Уточняется, что поставка была произведена из Казахстана.

В начале июня британская газета Independent заявила, что после введения нефтяного эмбарго перевозки нефти из России удвоились, в частности, в Индию и Китай. Отказ европейских компаний от поставок российской нефти позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет РФ на $1 млрд.

2 июня страны Евросоюза приняли шестой пакет санкций против России. В нем введен запрет на морские поставки нефти, но исключен экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, в том числе Венгрия, Германия и Польша, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования. Запрет начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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