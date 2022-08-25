Захарова сравнила действия МИД Украины с хождениями старика к золотой рыбке

Реакция внешнеполитического ведомства Украины на слова сожаления папы римского Франциска о смерти дочери российского философа Александра Дугина Дарьи, напоминает финал сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», заметила 25 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«МИД Украины вызвал представителя папы римского из-за слов сожаления, которые высказал понтифик о смерти Дарьи Дугиной. Напоминает «Сказку о золотой рыбке», — написала она в Telegram.

Захарова также приложила к посту финальную часть сказки, когда старик в последний раз обращается к рыбке с требованиями ненасытной старухи, вызвав у волшебной обитательницы океана гнев.

«Опять перед ним землянка; на пороге сидит его старуха, а пред нею разбитое корыто», — завершила пост дипломат цитатой из сказки.

Папа римский Франциск в среду, 23 августа, на коллективной аудиенции выразил соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной. Также Франциск навал ее невинной жертвой и подчеркнул, что обращает свои мысли к России и Украине.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 25 августа заявил, что украинский президент Владимир Зеленский потерял связь с реальностью, решив, что глава католической церкви может стать инструментом для борьбы с Россией.

Так он прокомментировал статью специалиста по Ватикану, журналиста издания IL Fatto Quotidiano Марко Полити о том, что давление Зеленского, который пытается указывать, что делать папе римскому в вопросе поддержки Киева, вызывает недовольство понтифика.

Журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом, философом Александром Дугиным. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления и установлении фактов причастности к нему украинских спецслужб.

Церемония прощания с Дарьей Дугиной прошла 23 августа в телецентре «Останкино».

Соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин. Он назвал убийство журналистки подлым, жестоким преступлением. Позднее соболезнования высказал папа римский Франциск. Понтифик назвал погибшую невинной жертвой и подчеркнул, что сегодня обращает свои мысли к России и Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев не несет ответственности за убийство российской журналистки.