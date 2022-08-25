Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский провел телефонный разговор с Байденом
Мир
Посольство России обвинило власти Латвии в объявлении войны мемориалам
Мир
Вечный огонь зажгли впервые за долгое время на Саур-Могиле в ДНР
Мир
Китай выступил против любых официальных контактов США и Тайваня
Мир
Посол Украины обвинил Испанию в недостаточных поставках оружия Киеву
Мир
Сервис отслеживания зафиксировал полет британского разведчика у Черного моря
Экономика
Москва и Минск договорились о переводе платежей в российские рубли
Экономика
Биржевая цена на газ в Европе впервые с марта превысила $3300
Мир
ВСУ нанесли удар из РСЗО «Ураган» по химзаводу «Стирол» в Горловке
Мир
В Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении украинского депутата
Мир
Шедший в Грецию российский танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции
Сюжет:

Украинская чиновница обозначила намерение Киева построить базу НАТО в Крыму

Экс-замминистра обороны Украины Фролова: Киев хотел бы «построить базу НАТО в Крыму»
0
Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Украины хотели бы «захватить» Крым для размещения на ее территории военных баз Североатлантического альянса. Такое заявление 25 августа сделала бывшая заместитель министра обороны Украины, заместитель председателя Центра оборонных стратегий страны Алина Фролова на брифинге, запись которого была опубликована YouTube-каналом Ukrinform TV.

«Крымский мост находится под надежной защитой»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — о безопасности на полуострове, интеграции таврических земель и экономическом будущем региона

«Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с Европейским союзом и НАТО, включая военное взаимодействие», — прокомментировала намерения Киева Фролова.

Она добавила, что киевский режим рассматривает регион как «выгодный плацдарм» для проведения своей военной политики в акватории Черного моря.

23 августа в ходе проведения второго саммита «Крымская платформа» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернет себе крымский полуостров «любыми средствами». Также в разговоре с журналистами он заявил, что Украина не готова к режиму прекращения огня и поэтому не будет стабилизировать ситуацию там, где находятся ее войска.

25 августа вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков раскритиковал угрозы Зеленского, отметив опасность попыток отторгнуть территории у России как страны, обладающей ядерным оружием. Он обосновал риторику киевского режима желанием удержать от социального развала остающиеся под контролем режима Зеленского территории и отметил, что у Киева нет реальных возможностей выполнить свои угрозы.

20 августа глава крымского парламента Владимир Константинов назвал киевские власти террористами, а США — их спонсором. Таким образом политик прокомментировал сообщение газеты Politico о том, что США якобы разрешили украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму. В Вашингтоне назвали полуостров территорией Украины.

8 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что переговоры России и Украины по статусу Крыма бесполезны, поскольку полуостров является полноценным российским регионом. До этого, 4 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. По ее словам, киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования Донецкой и Луганской народных республик и воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022