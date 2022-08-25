Украинская чиновница обозначила намерение Киева построить базу НАТО в Крыму

Власти Украины хотели бы «захватить» Крым для размещения на ее территории военных баз Североатлантического альянса. Такое заявление 25 августа сделала бывшая заместитель министра обороны Украины, заместитель председателя Центра оборонных стратегий страны Алина Фролова на брифинге, запись которого была опубликована YouTube-каналом Ukrinform TV.

«Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с Европейским союзом и НАТО, включая военное взаимодействие», — прокомментировала намерения Киева Фролова.

Она добавила, что киевский режим рассматривает регион как «выгодный плацдарм» для проведения своей военной политики в акватории Черного моря.

23 августа в ходе проведения второго саммита «Крымская платформа» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернет себе крымский полуостров «любыми средствами». Также в разговоре с журналистами он заявил, что Украина не готова к режиму прекращения огня и поэтому не будет стабилизировать ситуацию там, где находятся ее войска.

25 августа вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков раскритиковал угрозы Зеленского, отметив опасность попыток отторгнуть территории у России как страны, обладающей ядерным оружием. Он обосновал риторику киевского режима желанием удержать от социального развала остающиеся под контролем режима Зеленского территории и отметил, что у Киева нет реальных возможностей выполнить свои угрозы.

20 августа глава крымского парламента Владимир Константинов назвал киевские власти террористами, а США — их спонсором. Таким образом политик прокомментировал сообщение газеты Politico о том, что США якобы разрешили украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму. В Вашингтоне назвали полуостров территорией Украины.

8 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что переговоры России и Украины по статусу Крыма бесполезны, поскольку полуостров является полноценным российским регионом. До этого, 4 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. По ее словам, киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования Донецкой и Луганской народных республик и воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.