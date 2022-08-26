Ушедший от жены ради беженки британец объявил о поездке на Украину

Житель Великобритании Энтони Гарнетт, который развелся с женой и бросил детей ради украинской беженки Софьи Каркадым, сообщил о намерении отправиться на Украину. Об этом 25 августа рассказала газета Yorkshire Live.

В процессе подготовки к поездке мужчина начал сбор средств на краудфандинговой платформе, чтобы затем лично распределить вырученные деньги якобы на нужды украинцев.

«Я хочу собрать деньги для людей, которые присматривают за сиротами и всеми ранеными. Я хочу сам поехать туда и документировать, кому я помогаю», — так объяснил свои мотивы Гарнетт, добавив, что Каркадым поедет на Украину вместе с ним.

При этом 17 июля газета Daily Star сообщила о том, что бизнес 29-летнего Гарнетта, которым он руководил, разорился из-за излишнего внимания журналистов к его персоне. Мужчина занимал должность в руководстве охранной фирмы, имевшей контракты с Национальной службой здравоохранения Великобритании. Посещение журналистами рабочих мест вызывали беспокойство у чиновников, в связи с чем Гарнетта вынудили уволиться.

О том, что беженка с Украины увела мужа у приютившей ее жительницы Великобритании за 10 дней, стало известно в конце мая. 22-летняя Каркадым, работавшая во Львове в сфере IT, решила покинуть свою страну и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт, которая вместе с мужем Энтони предоставила девушке свой дом как убежище.

Спустя 10 дней муж женщины сообщил, что уходит к новой избраннице после 10 лет брака. По словам Лорны, у них была счастливая семья. Женщина предложила Софии съехать из их дома — и Тони съехал вместе с Софией.