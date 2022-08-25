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Сенатор Джабаров выразил надежду на скорое подавление всех точек обстрела ЗАЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Все точки, откуда ведется обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), будут вскоре подавлены, заявил в четверг, 25 августа, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

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«Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС», — написал он в Telegram.

Ранее в этот день, после очередного обстрела ЗАЭС украинскими боевиками, Джабаров предложил свою версию ответа на вопрос, почему Запад игнорирует возможность техногенной катастрофы в контексте обстрелов. По его мнению, дело в том, что «США, Великобритания, Франция, Германия — основные поставщики оружия киевскому режиму — далеко от Запорожья и уверены, что катастрофа их не коснется», написал он.

Украинские войска продолжают наносить удары в районе Запорожской АЭС в Энергодаре.

В этот же день, 25 августа, после очередного обстрела ЗАЭС на месте побывал военный корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков. Он оценил обстановку после того, как отключились два энергоблока на станции.

Ранее в четверг глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что после сбоя электроснабжения на Запорожской АЭС сработали системы безопасности. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в сети, к которому привело массовое возгорание поля и подлеска. В результате показатели энергосистемы полностью просели.

Без электроснабжения остались Энергодар, Мелитополь и Херсон. По данным корреспондента телеканала «Известия», в городах также с перебоями работала связь. Всего за сутки вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли по Запорожской АЭС 17 ударов.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле ЗАЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВФУ участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, однако привели к повреждениям бассейнов системы охлаждения. Также отмечались попадания снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках специальной военной операции. Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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