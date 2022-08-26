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В Москве задержали банду за продажу госдолжности за 180 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали группу людей, которые выдавали себя за чиновников и продавали за 180 млн рублей государственную должность с покровительством. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 25 августа.

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«Установлено, что организатор преступной схемы Игорь Д. и четверо его подельников, представляясь высокопоставленными чиновниками в высших органах государственной власти РФ, используя вымышленные имена, <...> незаконно завладели денежными средствами, принадлежащими гражданину РФ», — говорится в заявлении.

Как отмечается, вышеуказанные лица взяли 180 млн рублей за «фиктивное решение вопроса о назначении потерпевшего на государственную должность», а также помощь в получении государственных земель под жилую застройку.

Правоохранительные органы изъяли у них дома предметы и документы, которые свидетельствуют об их противоправной деятельности. А также деньги и предметы роскоши на сумму свыше 55 млн рублей.

В отношении задержанных ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее, 25 августа, в Тамбовской области Жердевский районный суд признал виновным в мошенничестве предпринимателя и бывшего районного депутата Олега Барова. Его приговорили к семи годам колонии общего режима.

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