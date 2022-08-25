Пожар на 300 га в Ставропольском крае ликвидирован

Силами подразделений МЧС России ликвидирован пожар в поселке Озерный Ставропольского края. Об этом 25 августа сообщило Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю на своем официальном сайте.

Общая площадь возгорания сухой растительности составляла 300 га. От огня пострадало два жилых дома и 10 хозяйственных построек, информация о пострадавших гражданах не уточняется.

К тушению пожара привлекли 140 человек и 35 единиц техники.

25 августа пресс-служба правительства Московской области отчиталась о ликвидации 16 лесных пожаров за предыдущие сутки. Общая площадь возгораний составила 10,14 га.

В тот же день глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что ведомство располагает информацией о поджогах в лесах Рязанской области, смог от пожаров в которых достиг Москвы 17 августа. В настоящее время эта информация проверяется, со всеми собранными данными будут разбираться следственные органы.