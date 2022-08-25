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ВС РФ уничтожили «Искандером» более 200 резервистов ВСУ, следовавших в Донбасс

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Прямое попадание ракеты «Искандер» по воинскому эшелону уничтожило более 200 военнослужащих резерва вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в четверг, 25 августа.

«В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе», — сообщил он.

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Конашенков добавил, что высокоточным оружием Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены, два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины.

«Высокоточным ударом ВКС России в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск «Каховка». Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники», — добавил представитель Минобороны.

Кроме того, были подавлены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» во время контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Артемовское и Сухая Балка. Пять беспилотников были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны в Харьковской области, Донецкой Народной Республике, Запорожской области. В районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк были перехвачены 19 снарядов реактивной системы залпового огня Himars, уточнили в ведомстве.

По состоянию на 25 августа, всего с начала спецоперации по защите Донбасса уничтожено 273 украинских самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотников, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, сообщили в Минобороны.

Днем ранее, 24 августа, российское военное ведомство сообщило о том, что потери украинских военнослужащих на донецком направлении превысили 600 человек в результате наступательных действий союзных сил. Порядка 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать участие в дальнейших боевых действиях.

Накануне, 23 августа, участвовавшие в боях в Донбассе украинские националисты описали бои против российских военных как ад. Они констатировали превосходство российской артиллерии над украинской.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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