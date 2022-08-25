МИД России призвал Вашингтон доплачивать работникам посольства США в Москве

МИД России призвал Вашингтон доплачивать сотрудникам посольства США в Москве за «невыносимые условия работы на территории враждебной страны» после публикации видео с пьяным дипломатом Николасом Сторми Наварро. Запись появилась в Telegram-канале ведомства 25 августа

«Борьба с нами — дело изматывающее» — добавили в МИДе.

Из видео следует, что ранним утром 10 июля пьяный Наварро шел пешком в посольство США в Москве. В один момент дипломат не удержался и упал на дорогу, испачкав рубашку.

Свою помощь Наварро предложили и полицейские, однако, судя по кадрам, он от нее отказался.

Личность мужчины позднее подтвердила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее, 13 августа, пьяные украинские дипломаты устроили ДТП в Вене, а затем попытались скрыться от полиции.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко подтвердил на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), что ДТП в австрийской столице произошло при участии автомобиля украинского военного атташе. По его словам, украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП.