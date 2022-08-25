Шедший в Грецию российский танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Российский танкер, направлявшийся в Грецию, столкнулся с катером в проливе Дарданеллы. Об этом 25 августа сообщила служба береговой охраны Турции.
«Наш буксир TÜRKELİ и катер KEGM-9 были оперативно направлены на место происшествия после столкновения 140-метрового танкера KARAKUZ, следовавшего из России в Грецию, и катера с двумя людьми на борту», — заявили в службе.
20 августа японский танкер Ryoshin Maru и грузовое судно Shin Hai 99 под флагом Белиза столкнулись у берегов префектуры Вакаяма в западной части основного острова Хонсю. В результате столкновения грузовое судно было повреждено и затоплено. Также произошла утечка нефти.