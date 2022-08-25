Рейсовый автобус сбил четырех человек на автостанции в Крыму
Четыре человека пострадали в результате наезда междугороднего автобуса на автостанции в Феодосии. Об этом 25 августа сообщили в прокуратуре Республики Крым.
«По предварительной информации, сегодня около 20 часов автобус, двигавшийся по маршруту «Краснодар-Евпатория», на территории автостанции осуществил наезд на находившихся там граждан», — уточняется в сообщении на сайте прокуратуры.
Отмечается, что водитель снес остановочный комплекс и металлический забор. Пострадавшие были госпитализированы, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
24 августа сообщалось о дорожно-транспортном происшествии с двумя автобусами в Тобольске, в результате которого травмы получили пожилая женщина и 16-летняя девушка. Госпитализация им не потребовалась.