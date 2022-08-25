Украинские военные разместились в ДК под Николаевом и заминировали подходы
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расположились в Доме культуры поселка Березнеговатое под Николаевом. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Березнеговатом Николаевской области в Доме культуры дислоцируются военнослужащие ВСУ», — сказал Мизинцев.
Он добавил, что все подходы к ДК заминированы. При этом местных жителей об этом умышленно не предупредили.
20 августа стало известно, что в поселке Воскресенское Николаевской области ВСУ заминировали мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги. Боевики планировали взорвать мост, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы РФ.
Ранее, 18 августа, Мизинцев сообщил, что украинские националисты оборудовали опорный пункт в промышленном училище в Николаеве. На подступах к учреждению были развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.
Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.
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