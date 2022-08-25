Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал работу артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой.

«Поражаюсь, из какого металла выкованы наши артиллеристы: при таком грохоте работать впрямую — шесть снарядов подряд, настоящие воины», — передает с места журналист.

После того, как цель уничтожена, расчет меняет точку. На новой позиции бойцы союзных сил продолжат зачистку авдеевского направления от украинских военных.

Ранее, 21 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Вооруженные силы России и военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) зачистили поселок Пески от украинских националистов.

20 августа военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал кадры уничтожения группы солдат вооруженных сил Украины артиллерией союзников в поселке Пески.

18 августа посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал «Известиям», что на линии Пески–Марьинка–Авдеевка союзные силы уверенно идут вперед. По его словам, оборона противника на линии Северск–Соледар–Артемовск трещит в нескольких местах.

13 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что поселок Пески под Донецком полностью освобожден.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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