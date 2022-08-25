Пушилин и Кириенко передали учебному центру им. Владимира Жоги 86 БПЛА от ОНФ

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко передали учебному центру им. Владимира Жоги 86 беспилотных летательных аппаратов от Общероссийского народного фронта. Об этом глава республики сообщил 25 августа в своем Telegram-канале.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время дроны стали если не главными, то неотъемлемыми участниками боевых действий.

Пушилин поблагодарил россиян, которые помогают военнослужащим на передовой.

«Мы большое внимание в Республике уделяем современным методам ведения борьбы, в частности — использованию БПЛА», — подчеркнул Пушилин.

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