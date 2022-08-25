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Разведчики Росгвардии помогают корректировать удары артиллерии союзных сил

Военкор «Известий» показал корректировку разведчиками Росгвардии ударов артиллерии союзных сил
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Разведчики Росгвардии с помощью беспилотников корректируют огонь артиллерии союзных сил. Их работу 25 августа показал военкор «Известий» Даниил Левин.

Журналист оказался рядом с орудием, которое вело стрельбу по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) с расстояния примерно 13 км. Прицеливаться помогают сотрудники Росгвардии, вооруженные беспилотным летательным аппаратом.

Южный акцент: на николаевском направлении началось наступление
Вооруженными силами РФ освобождены несколько населенных пунктов и около 50 кв. км

«Взаимодействие выполняется по радиостанциям. После каждого выстрела вводятся корректуры, и продолжается стрельба по противнику», — рассказал начальник штаба артиллерийского дивизиона.

В результате совместной работы артиллеристов и росгвардейцев от командного пункта практически ничего не осталось. Украинские военные переместились из него в другое здание. Чтобы российские войска продолжили наступление, артиллерии необходимо освободить блиндажи на верхнем берегу реки Северский Донец.

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 203-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» Западного военного округа. Их слаженные расчеты ведут стрельбу осколочно-фугасными снарядами на дальности до 40 км.

22 августа «Известия» показали кадры уничтожения позиций вооруженных формирований Украины с помощью артиллерии. Ее работу также корректировали с помощью беспилотников.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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