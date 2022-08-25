Движение по улице Железнодорожной ограничат в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске в выходные перекроют движение по участку улицы Железнодорожной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения продлятся в период с восьми вечера 26 августа до шести утра 29 августа. Для проезда будет закрыт отрезок в районе дома № 170а/2к1, пишет ИА SakhalinMedia.

«Работы ведутся в рамках стратегически важного для областного центра объекта — южного канализационного коллектора. За это время подрядной организации необходимо выполнить работы по строительству участка коллектора протяженностью более 35 м», — говорится в сообщении администрации.

Для объезда автомобилистам предлагают воспользоваться улицами Пуркаева и Фархутдинова. Подрядчик намерен завершить работы в сжатые сроки. После этого на участке восстановят асфальтобетонное покрытие.