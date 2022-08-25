В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве 95-летнего ветерана ВОВ
В башкирской деревне Кадырово задержали 63-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ, сообщили в СК России.
Преступление произошло утром 25 августа. Труп обнаружила женщина, которая ухаживала за пенсионером. Прибывшие сотрудники зафиксировали признаки насильственной смерти.
Позже следователи вышли на 63-летнего ранее судимого жителя той же деревни и задержали его по подозрению в убийстве.
«Подозреваемый пришел к потерпевшему, чтобы одолжить денег. Когда пожилой мужчина ответил односельчанину отказом, последний причинил ветерану телесные повреждения, от которых тот скончался на месте», — сообщили в СК.
24 января в Подмосковье осудили двух братьев за ограбление и убийство ветерана ВОВ. Один из них получил 12, а другой шесть лет колонии строгого режима.
В марте 2019 года осужденные проникли в квартиру ветерана, избили его и похитили все сбережения в размере 1 млн рублей. Спустя несколько дней мужчина умер в больнице из-за черепно-мозговой травмы.