В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве 95-летнего ветерана ВОВ

В башкирской деревне Кадырово задержали 63-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ, сообщили в СК России.

Преступление произошло утром 25 августа. Труп обнаружила женщина, которая ухаживала за пенсионером. Прибывшие сотрудники зафиксировали признаки насильственной смерти.

Позже следователи вышли на 63-летнего ранее судимого жителя той же деревни и задержали его по подозрению в убийстве.

«Подозреваемый пришел к потерпевшему, чтобы одолжить денег. Когда пожилой мужчина ответил односельчанину отказом, последний причинил ветерану телесные повреждения, от которых тот скончался на месте», — сообщили в СК.

24 января в Подмосковье осудили двух братьев за ограбление и убийство ветерана ВОВ. Один из них получил 12, а другой шесть лет колонии строгого режима.

В марте 2019 года осужденные проникли в квартиру ветерана, избили его и похитили все сбережения в размере 1 млн рублей. Спустя несколько дней мужчина умер в больнице из-за черепно-мозговой травмы.