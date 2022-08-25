Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский провел телефонный разговор с Байденом
Мир
В США призвали создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС
Мир
В Риге демонтировали последний элемент памятника Освободителям
Мир
Полянский заявил о скором визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Мир
Два энергоблока ЗАЭС отключились после срабатывания системы защиты
Мир
Захарова высмеяла планы Киева стать осью системы безопасности Евросоюза
Экономика
Москва и Минск договорились о переводе платежей в российские рубли
Экономика
Биржевая цена на газ в Европе впервые с марта превысила $3300
Мир
ВСУ нанесли удар из РСЗО «Ураган» по химзаводу «Стирол» в Горловке
Мир
В Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении украинского депутата
Мир
В Киеве переименовали 95 улиц и площадей
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции

Водителю вынесли приговор за гибель человека в ДТП на Сахалине

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сахалинской области суд вынес приговор жителю Ногликского района, который обвинялся в гибели человека в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2020 года автомобилист во время обгона врезался во встречный автомобиль. Пассажирка второй машины погибла на месте до прибытия «скорой».

«Не признавая вину в совершении преступления, подсудимый давал показания, направленные на введение следствия и суда в заблуждение относительно действительности произошедших событий», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением водительских прав на два с половиной года, пишет ИА SakhalinMedia.

Также суд удовлетворил иск матери погибшей пассажирки. В ее пользу с подсудимого взыскали расходы на погребение и компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022