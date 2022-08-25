Водителю вынесли приговор за гибель человека в ДТП на Сахалине

В Сахалинской области суд вынес приговор жителю Ногликского района, который обвинялся в гибели человека в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2020 года автомобилист во время обгона врезался во встречный автомобиль. Пассажирка второй машины погибла на месте до прибытия «скорой».

«Не признавая вину в совершении преступления, подсудимый давал показания, направленные на введение следствия и суда в заблуждение относительно действительности произошедших событий», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением водительских прав на два с половиной года, пишет ИА SakhalinMedia.

Также суд удовлетворил иск матери погибшей пассажирки. В ее пользу с подсудимого взыскали расходы на погребение и компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.