Лидер думской фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказал мнение о том, что в перспективе специальная военная операция РФ по защите Донбасса может перерасти в контртеррористическую. Об этом политик заявил 25 августа на внеплановом заседании Госдумы.

«Напомню, что при проведении КТР преследуется цель в том числе и уничтожения главарей банд террористических организаций. Я не устану говорить, что одна из целей, которую поставил президент [России Владимир Путин] — денацификация Украины — без ликвидации преступного террористического режима [президента Украины Владимира] Зеленского не будет выполнена», — подчеркнул он.

23 августа Миронов отметил в разговоре с «Известиями», что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) угрожает не только Европе, но и всей планете. Он добавил, что Госдума будет готовить заявление, адресованное ООН и всем парламентским организациям.

По его словам, если ядерный взрыв произойдет, то последствия будут очень серьезными для всех стран Европейского союза.

Ранее в четверг стало известно, что визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС может состояться в ближайшее время, процесс по его подготовке идет позитивно. В миссию войдут не только эксперты по контролю за сохранностью запасов обогащенного урана, но и эксперты по безопасности для оценки последствий обстрелов станции.

Украинские боевики неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В частности, 20 августа они нанесли удар западным дальнобойным оружием — 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не были повреждены.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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