Минобороны России заявило об уничтожении «Искандером» эшелона ВСУ с 200 резервистами

Свыше 200 военнослужащих резерва вооруженных сил Украины (ВСУ) и 10 единиц военной техники уничтожены в результате попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, сообщил 25 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, Воздушно-космические силы (ВКС) РФ высокоточным оружием поразили пять боевых украинских самолетов на военном аэродроме Миргород Полтавской области.

«Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов», — сказал Конашенков.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану. Он подчеркнул, что все задачи будут выполнены. Кроме того, глава Минобороны добавил, что замедление темпов наступления — сознательное решение, обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения.

22 августа Конашенков рассказал, что ВКС РФ в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поразили оружием пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. В результате было уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники.

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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