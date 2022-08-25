Две свалки рекультивируют в Красноярском крае за 26 млн рублей

В Красноярском крае на рекультивацию двух крупных свалок выделили 26 млн рублей. Соответствующее решение было принято по итогам общественных обсуждений.

Свалки располагаются в Минусинске и Енисейском районе. Их общая площадь составляет 30 га.

«Проведение работ не окажет неудобств проживающему вблизи населению. Выбранный способ очистки территории благоприятно отразится на экологии и социальной среде городов», — прокомментировала замминистра экологии и регионального природопользования региона Юлия Гуменюк.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, подрядчик на работы уже определен, им выступит ООО «Югтехноинжиниринг». До конца 2022 года фирма должна представить проекты рекультивации обеих свалок.

Стоимость работ оценили в 26 млн рублей. Средства выделены в рамках государственной отраслевой программы «Охрана окружающей среды».