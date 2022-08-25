Благоустройство сквера Авиаторов в Южно-Сахалинске завершат к ноябрю

В Южно-Сахалинске к ноябрю планируют полностью завершить благоустройство сквера Авиаторов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам представителя подрядной организации Никиты Терехина, основной объем земляных работ уже завершен, также выполнены мероприятия по прокладке кабеля. В ближайшее время ожидается поставка оборудования для освещения и обустройства постамента самолета Ан-24.

Сейчас рабочие заканчивают укладку растительного слоя и готовятся приступить к озеленению территории.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, основной объем работ в сквере планируется выполнить ко дню 140-летия города, а полностью завершить благоустройство — к ноябрю.

По данным издания, проект благоустройства сквера Авиаторов в 2021 году победил в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды». За обустройство нового общественного пространства в районе поворота на аэропорт на месте существующего постамента самолета проголосовало большинство горожан.