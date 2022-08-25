Проверку по факту ДТП с участием мотоциклиста организовали на Сахалине

В Сахалинской области организована проверка по факту ДТП, в результате которого пострадал мотоциклист. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла 24 августа на 17-м км трассы Южно-Сахалинск – Оха. По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем мотоцикла врезался в малотоннажный грузовик Toyota Hiace.

В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы, уточняет ИА SakhalinMedia. По факту случившегося организована проверка.

25 июля на трассе А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский 31-летний байкер на Harley-Davidson выехал на встречную полосу для обгона и врезался в Mercedes-Benz. Его 26-летняя пассажирка погибла на месте.