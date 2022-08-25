Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия выделила Украине дополнительно €8 млн
Мир
В США призвали создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС
Мир
В Риге демонтировали последний элемент памятника Освободителям
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Москве
Мир
Два энергоблока ЗАЭС отключились после срабатывания системы защиты
Мир
Захарова высмеяла планы Киева стать осью системы безопасности Евросоюза
Экономика
Москва и Минск договорились о переводе платежей в российские рубли
Экономика
Биржевая цена на газ в Европе впервые с марта превысила $3300
Политика
Путин поручил доработать стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ
Мир
В Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении украинского депутата
Мир
В Киеве переименовали 95 улиц и площадей
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции
Сюжет:

Forbes заявил о возможной передаче Кипром старых систем ПВО Украине

Forbes: США могут подтолкнуть Кипр к передаче старых систем ПВО Украине
0
Фото: commons.wikimedia.org/Israel Defense Forces
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кипр заключил соглашение о покупке зенитно-ракетной комплекса «Железный купол» у Израиля. Эта сделка дает возможность Вашингтону подтолкнуть Никосию к передаче Киеву старых систем противовоздушной обороны (ПВО) российского производства, сообщил журнал Forbes 23 августа.

Оставить без комплексов: военные РФ уничтожают западные боеприпасы на Украине
Своевременные удары по складам вооружений позволяют сорвать планы противника, отмечают эксперты

Как отмечает автор статьи Пол Иддон, Кипр, скорее всего, выбрал «Железный купол», чтобы защитить республику от потенциальных угроз турецких беспилотников.

«США могли бы настоять на том, чтобы Кипр приобрел «Железный купол», чтобы полностью заменить, а не дополнить свои старые российские системы, и передать эти системы Украине. У Вашингтона более чем достаточно рычагов воздействия, чтобы заставить Никосию сделать это», — считает Иддон.

Так, журналист уточнил, что американская сторона ввела эмбарго на поставки оружия Кипру в ноябре 1987 года. Ограничения были частично сняты в сентябре 2020 года. Также США помогли Израилю разработать «Железный купол», что означает, что любая продажа системы в третью страну «не может осуществляться без одобрения обеих стран-разработчиков», добавил Иддон.

При этом, по его мнению, если Никосия согласится передать российские ракеты Киеву, то Вашингтон может стать «более открытым» в вопросе полной отмены эмбарго на поставки оружия Кипру.

Ранее в этот день доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук Олег Кузнецов выразил мнение, что заявления о поставках западного оружия украинской стороне являются в большей мере элементом информационной войны.

До этого, 24 августа, президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд. Согласно заявлению американского лидера, эти средства помогут получить системы ПВО, артиллерийские системы, боеприпасы и радары.

Страны Запада наращивают отправку Киеву оружия и военной техники на фоне российской специальной операции по защите Донбасса. РФ неоднократно подчеркивала, что такие действия затягивают конфликт. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 5 июля подчеркнул, что часть поставляемого вооружения оказывается на черном рынке.

О начале спецоперации российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения в регионе обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022