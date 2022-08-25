Forbes заявил о возможной передаче Кипром старых систем ПВО Украине

Кипр заключил соглашение о покупке зенитно-ракетной комплекса «Железный купол» у Израиля. Эта сделка дает возможность Вашингтону подтолкнуть Никосию к передаче Киеву старых систем противовоздушной обороны (ПВО) российского производства, сообщил журнал Forbes 23 августа.

Как отмечает автор статьи Пол Иддон, Кипр, скорее всего, выбрал «Железный купол», чтобы защитить республику от потенциальных угроз турецких беспилотников.

«США могли бы настоять на том, чтобы Кипр приобрел «Железный купол», чтобы полностью заменить, а не дополнить свои старые российские системы, и передать эти системы Украине. У Вашингтона более чем достаточно рычагов воздействия, чтобы заставить Никосию сделать это», — считает Иддон.

Так, журналист уточнил, что американская сторона ввела эмбарго на поставки оружия Кипру в ноябре 1987 года. Ограничения были частично сняты в сентябре 2020 года. Также США помогли Израилю разработать «Железный купол», что означает, что любая продажа системы в третью страну «не может осуществляться без одобрения обеих стран-разработчиков», добавил Иддон.

При этом, по его мнению, если Никосия согласится передать российские ракеты Киеву, то Вашингтон может стать «более открытым» в вопросе полной отмены эмбарго на поставки оружия Кипру.

Ранее в этот день доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук Олег Кузнецов выразил мнение, что заявления о поставках западного оружия украинской стороне являются в большей мере элементом информационной войны.

До этого, 24 августа, президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд. Согласно заявлению американского лидера, эти средства помогут получить системы ПВО, артиллерийские системы, боеприпасы и радары.

Страны Запада наращивают отправку Киеву оружия и военной техники на фоне российской специальной операции по защите Донбасса. РФ неоднократно подчеркивала, что такие действия затягивают конфликт. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 5 июля подчеркнул, что часть поставляемого вооружения оказывается на черном рынке.

О начале спецоперации российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения в регионе обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».