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Экономист из США высмеял сравнение Зеленского с Черчиллем

Экономист Рикардс: Зеленский — не Черчилль, а коррумпированный олигарх
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Американский экономист Джеймс Рикардс считает, что западным поклонникам президента Украины Владимира Зеленского не стоит называть его современным Уинстоном Черчиллем. Такое мнение он высказал 25 августа в статье для издания The Daily Reckoning.

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«Зеленский — не Черчилль. На самом деле он коррумпированный олигарх с миллионами долларов, спрятанными в офшорах. Его актерские задатки несколько облагородили его пропагандистские лозунги, однако не требуется много усилий, чтобы заметить, насколько он фальшивый», — подчеркнул Рикардс.

Экономист считает, что именно по вине украинского президента, который не смог прийти к соглашению с Москвой до начала спецоперации, сейчас от рук ВСУ гибнет мирное население, дети и женщины.

Рикардс подверг резкой критике бесконтрольное оказание Соединенными Штатами военной и финансовой поддержки киевскому режиму, которая уходит словно «в черную дыру».

«Помощь воруется правящей верхушкой или перенаправляется не чистым на руку чиновникам. Товары часто крадутся и перепродаются на черном рынке. Оружие также нелегально перепродается <…> Сторонники поставок говорят о защите демократии, однако Украина — далеко не образцовая демократия, а коррумпированная олигархия», — подытожил эксперт.

Ранее в августе издание Newsweek высказало мнение, что Владимир Зеленский всё больше раскрывает свою истинную природу. СМИ указывало, что помимо масштабной коррупции у западных стран есть к Зеленскому и другие претензии, например запрет всех оппозиционных СМИ и партий.

5 августа телеведущий Кори Бернарди в эфире британского телеканала Sky News заявил, что в реальности Зеленский не такой, каким его изображают западные СМИ. По его словам, пресса создала образ украинского лидера как «второго Уинстона Черчилля», а также «великого героя», который якобы «спасает свой народ» от России. Бернарди отметил, что западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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