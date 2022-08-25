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На Украине разъяснили условия для наказания за получение российского паспорта

Вице-премьер Украины Верещук: простым гражданам не грозит наказание за получение паспорта России
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Государственным служащим Украины грозит уголовная ответственность за получение паспорта РФ на территориях, которые контролируются российскими военными. Простых украинцев накажут только в случае их сотрудничества с российскими властями. Об этом 25 августа рассказала изданию «Страна» вице-премьер Украины Ирина Верещук.

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«Если это представитель органов местного самоуправления, госвласти, правоохранители или ГСЧС (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. — Ред.), пенитенциарная служба — они подпадают под уголовную ответственность. Простые люди — нет. Но за сам факт наличия паспорта ответственности нет. Есть ответственность за коллаборационизм <...>. В наших предложениях за получение паспорта будут наказываться публичные служащие», — сказала она.

По информации издания, за получение российского паспорта украинским госслужащим грозит от 10 до 15 лет тюрьмы с конфискацией, за принуждение к получению паспорта — от 8 до 12 лет с конфискацией или без.

Ранее, 20 августа, первые десять жителей Харьковской области получили российские паспорта. Обладателями паспортов РФ стали жители Купянска, в том числе глава военно-гражданской администрации (ВГА) Купянского района Максим Губин.

Тогда же глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий сообщил, что в Запорожской области выдано около 6 тыс. российских паспортов, подано более 26 тыс. заявлений на гражданство РФ. Балицкий заявил, что он уже получил свой паспорт.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства для проживающих на территориях Донбасса и Украины людей. Также это касается лиц без гражданства, проживающих на этих территориях.

Часть территории Харьковской и Запорожской областей была освобождена от украинских националистов в ходе российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля.

Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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