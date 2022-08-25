Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия выделила Украине дополнительно €8 млн
Мир
В США призвали создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС
Мир
В Риге демонтировали последний элемент памятника Освободителям
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Москве
Мир
Два энергоблока ЗАЭС отключились после срабатывания системы защиты
Мир
Захарова высмеяла планы Киева стать осью системы безопасности Евросоюза
Экономика
Москва и Минск договорились о переводе платежей в российские рубли
Экономика
Биржевая цена на газ в Европе впервые с марта превысила $3300
Политика
Путин поручил доработать стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ
Мир
В Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении украинского депутата
Мир
В Киеве переименовали 95 улиц и площадей
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции

Могилу исследователя Владимира Арсеньева отреставрировали во Владивостоке

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке отреставрировали могилу исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, расположенную на мемориальном участке Морского кладбища. Об этом сообщает городская администрация.

Как рассказали в управлении культуры города, на могиле исследователя установлен памятник в виде стелы из рваного камня, увенчанный каменным крестом. Объект является памятником культурного наследия федерального значения.

В 2021 году эксперты обследовали захоронение. На основе полученных данных был разработан проект реставрации, уточняет РИА «Восток-Медиа».

«В этом году — в год 150-летия со дня рождения Арсеньева — проведены все реставрационные и ремонтные работы. Нынешняя реставрация — первая после проведенных в далеком 1987 году работ по реконструкции захоронения», — прокомментировали в управлении культуры.

Подрядчик очистил стелу от загрязнений, восстановил надпись на мраморной доске. Очистил поверхность каменной кладки стилобата и надгробия, восстановил утраченные фрагменты, а также отремонтировал брусчатку, пишет ИА PrimaMedia.

Работы выполнены в рамках муниципальной программы «Культура Владивостока» в соответствии с заданием краевой инспекции по охране объектов культурного наследия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022