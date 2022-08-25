Могилу исследователя Владимира Арсеньева отреставрировали во Владивостоке

Во Владивостоке отреставрировали могилу исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, расположенную на мемориальном участке Морского кладбища. Об этом сообщает городская администрация.

Как рассказали в управлении культуры города, на могиле исследователя установлен памятник в виде стелы из рваного камня, увенчанный каменным крестом. Объект является памятником культурного наследия федерального значения.

В 2021 году эксперты обследовали захоронение. На основе полученных данных был разработан проект реставрации, уточняет РИА «Восток-Медиа».

«В этом году — в год 150-летия со дня рождения Арсеньева — проведены все реставрационные и ремонтные работы. Нынешняя реставрация — первая после проведенных в далеком 1987 году работ по реконструкции захоронения», — прокомментировали в управлении культуры.

Подрядчик очистил стелу от загрязнений, восстановил надпись на мраморной доске. Очистил поверхность каменной кладки стилобата и надгробия, восстановил утраченные фрагменты, а также отремонтировал брусчатку, пишет ИА PrimaMedia.

Работы выполнены в рамках муниципальной программы «Культура Владивостока» в соответствии с заданием краевой инспекции по охране объектов культурного наследия.