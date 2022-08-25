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Изъятые у сына Януковича более $8 млн передали украинской разведке

Более $8 млн, изъятых у сына экс-президента Украины Януковича, передали разведке
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Суд постановил перечислить более 304 млн гривен ($8 млн), изъятых у сына бывшего украинского лидера Виктора Януковича Александра, на нужды украинской разведки. Об этом сообщила в четверг, 25 августа, пресс-служба главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

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В ведомстве уточнили, что речь идет об арестованных средствах Всеукраинского банка развития, которым сын экс-президента владел с 2011 года.

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, средства будут направлены на закупку технических средств, которые улучшат эффективность ведомства.

13 октября 2021 года Высший антикоррупционный суд на Украине заочно арестовал Александра Януковича по делу о резиденции «Межигорье». Сына экс-президента обвинили «в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в легализации имущества, полученного преступным путем».

Несколькими днями ранее по этому делу был заочно арестован сам Янукович-старший. Также Генпрокуратура Украины выдвинула подозрение другому экс-президенту страны — Виктору Ющенко. Согласно версии следствия, он, находясь в сговоре с Януковичем, вывел резиденцию из госсобственности.

При этом еще в 2009 году сам Янукович заявлял, что является законным собственником резиденции. По его словам, он выиграл все суды по «Межигорью» и, после того как она стала частным владением, арендовал ее, а затем полностью выкупил.

В июле 2015 года имущество резиденции было арестовано, а в 2017 году ее земельные участки передали государству. Суд тогда признал недействительными договоры, по которым резиденция была исключена из госсобственности.

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