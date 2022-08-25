Эксперты ЭИСИ подвели первые итоги системной шефской помощи Донбассу

Жители Донбасса получили порядка 70 тыс. т гуманитарной помощи. О первых итогах шефства регионов над городам и поселками ЛДНР в четверг, 25 августа, поговорили участники круглого стола ЭИСИ.

Как отметили эксперты, освобождение Донбасса, которое продолжается, сплотило россиян еще больше. По словам специалистов, самым главным в шефской работе стало то, что получаешь в ответ от тех, кто получил помощь.

«Они заново нас учат, что такое родину любить и сохранять веру в победу и что важнее — помощь материальная или духовная», — подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Назаров.

По его словам, от этих «героических людей» ощущается поддержка, которую «нет смысла взвешивать».

В мае вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство России создало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины.

Тогда же стало известно, что Курская область берет шефство над Первомайским районом Донецкой Народной Республики, а Чувашия — над Донецким электротехническим заводом.

В том же месяце представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что регионы могут самостоятельно могут брать шефство над другими регионами, в том числе и над территориями Донбасса. Дополнительных документов для этого не требуется.

19 августа сообщалось, что детям и подросткам из ЛДНР Фонд помощи детям Донбасса помог подготовиться к началу учебного года.

2 августа около 1 млн учебников было доставлено из России в школы городов и районов Донецкой Народной Республики (ДНР). Работа по обеспечению учебной литературой школ ДНР проводится минобрнауки ДНР совместно с Минпросвещения РФ и издательством «Просвещение».

Сотни пунктов помощи Донбассу работают по всей стране. В ее сборе помогают волонтеры движения «Мы вместе» и «Общероссийского народного фронта».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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