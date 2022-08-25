Все школы Иркутска прошли приемку к новому учебному году

В Иркутске к началу учебного года подготовлены все образовательные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам мэра Руслана Болотова, за летние каникулы в учреждениях выполнили большой объем ремонтных работ. Их стоимость составила 126,6 млн рублей.

«Особое внимание уделили требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. Важно, чтобы дети обучались в комфортных условиях», — цитирует главу города ИА IrkutskMedia.

Работы прошли в 219 школах и детских садах. Капитальный ремонт выполнен в 16 учреждениях, текущий — в 33. В остальных подрядчики выполнили косметические работы.

По данным на 25 августа, приемка учреждений образования завершена. Все объекты готовы к новому учебному году.